حجم استهلاك بنزين السيارات في أذربيجان خلال 9 أشهر للعام الجاري
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٠٤]
باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
تم استهلاك بنزين السيارات 969.2 ألف طن في أذربيجان خلال أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن هيئة الإحصاء أن 937.6 ألف طن من قسط وقود الديزل و330.4 ألف طن من نصيب وقود المازوت و110.9 ألف طن من الكيروسين للطيران و122.2 ألف طن من البنزين المستخدم في صناعة النفط والكيمياء و155.2 ألف طن من البيتوم النفطي و90.3 ألف طن من الغاز المسيل و30.6 ألف طن من زيوت التشحيم و63.6 ألف طن من سائر المنتجات النفطية.
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