سوكار تنتج 619 ألف طن من البترول خلال أكتوبر
AzerTAg.az
٢٠.١١.٢٠١٧ [١٣:٢٦]
باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) خلال الشهر الماضي للعام الجاري 619 ألف طن من البترول. وتم إنتاج 3 ملايين و330.9 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال شهر أكتوبر.
أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري بلغ 6 ملايين و198.4 ألف طن. وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 32 مليونا و151.7 ألف طن من النفط.
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