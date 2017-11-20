سوكار تنتج 619 ألف طن من البترول خلال أكتوبر

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

بلغ حجم إنتاج البترول في شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) خلال الشهر الماضي للعام الجاري 619 ألف طن من البترول. وتم إنتاج 3 ملايين و330.9 ألف طن من البترول بأذربيجان خلال شهر أكتوبر.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الحكومية الأذربيجانية (سوكار) أن إنتاج النفط في سوكار خلال أشهر يناير – أكتوبر للعام الجاري بلغ 6 ملايين و198.4 ألف طن. وبلغ هذا الحجم في أذربيجان 32 مليونا و151.7 ألف طن من النفط.