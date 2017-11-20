سوكار تنتج 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أنتجت شركة سوكار 541.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر للعام الجاري، بلغ حجم إنتاج الغاز بالبلد إلى مليارين و549.3 مليون متر مكعب.

وقد أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أنه أنتج في سوكار 4 مليارات و998.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2017، أما في أذربيجان فبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 23 مليارا و666.4 مليون متر مكعب.