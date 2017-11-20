    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سوكار تنتج 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٣:٣٤]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أنتجت شركة سوكار 541.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال شهر أكتوبر للعام الجاري، بلغ حجم إنتاج الغاز بالبلد إلى مليارين و549.3 مليون متر مكعب.

    وقد أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة البترول الوطنية الأذربيجانية (سوكار) أنه أنتج في سوكار 4 مليارات و998.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2017، أما في أذربيجان فبلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي 23 مليارا و666.4 مليون متر مكعب.

    AZERTAG.AZ :سوكار تنتج 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٤:٤١]
    استخراج 160 مليون برميل من "اذري – جيراق – جونشلي" في الأشهر التسعة
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٤:١٧]
    نقل 26 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنابيب ب ت ج خلال اشهر يناير - سبتمبر
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٣:٢٦]
    سوكار تنتج 619 ألف طن من البترول خلال أكتوبر
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٠٤]
    حجم استهلاك بنزين السيارات في أذربيجان خلال 9 أشهر للعام الجاري
    سوكار تنتج 5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال العام الجاري