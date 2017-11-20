نقل 26 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنابيب ب ت ج خلال اشهر يناير - سبتمبر

باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تم تصدير 26 مليون طن من النفط الخام (193 مليون برميل) عبر خط الأنابيب الرئيسي لتصدير النفط باكو – تبيليسي – جيهان في أشهر يناير – سبتمبر للعام الجاري.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن شركة بي بي أذربيجان أن خط الأنابيب باكو – تبيليسي – جيهان الذي يبلغ طوله 1768 كم يتم استغلاله منذ يونيو عام 2006. منذ نفس الوقت، تم نقل حوالي 2.8 مليار برميل (374 مليون طن) من النفط الخام عبر خط أنابيب باكو – تبيليسي – جيهان وتحميله إلى 3 آلاف و674 ناقلة في ميناء جيهان ونقله إلى الأسواق العالمية.

يحمل حاليا خط أنابيب ب ت ج النفطين الأذربيجانيين "أذري – جيراق – قونشلي" و"شاه دنيز". وإضافة إلى ذلك، تم نقل النفطين التركمانستاني والكازاخستاني عبر خط الأنابيب.

صرف حوالي 101 مليون دولار لنفقات التشغيل في باكو – تبيليسي – جيهان. وأما نفقاته الرئيسية فصرف 19 مليون دولار لها.

مساهمات باكو- تبيليسي – جيهان: بي بي (30.10 في المائة)، باكو- تبيليسي – جيهان سوكار (25.00 في المائة) وشيفرون (8.90 في المائة) وشتات أويل (8.71 في المائة) وترايو (6.53 في المائة) وأني (5.00 في المائة) وتوتال (5.00 في المائة) وإيتوتشو (3.40 في المائة) وإنبكس (2.50 في المائة) وكونوكو فيليبس (2.50 في المائة) وأنقج ليميتد (2.36 في المائة).