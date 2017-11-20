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    باكو تستضيف القمة التنفيذية للفيفا

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٠٦]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تستضيف باكو القمة التنفيذية لكرة القدم للفيفا في 21 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الإلكتروني لاتحاد أذربيجان لكرة القدم أنه سيحضر القمة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو والأمين العام للفيفا فاطمة سامورا وقادة اتحادات كرة القدم لدول المنطقة القريبة من أذربيجان ومن جملتهم قادة الجمعيات الوطنية في مختلف الاتحادات من أعضاء الهيئة العليا.

    يضم مشاركو القمة اتحادات كرة القدم من أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان وبنين وتشاد وجيبوتي وأوزبكستان وبيلاروس وجورجيا وكازاخستان ولاتفيا ومولدوفا وأوكرانيا وروسيا.

    AZERTAG.AZ : باكو تستضيف القمة التنفيذية للفيفا
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