إنشاء "بلدة اذربيجانية صينية صناعية اقتصادية حرة"

باكو، 20 نوفمبر (أذرتاج).

وقع محافظ حي قراداغ سليمان ميكائلوف ورئيس جمعية التعاون الاقتصادي الإقليمي لمدينة شينجن الصينية تشين تشيونغ على اتفاقية تعاون في مجال انشاء "بلدة أذربيجانية صينية صناعية اقتصادية حرة" في بلدة آلات بأذربيجان.

أفادت أذرتاج ان البلدة الصناعية الاقتصادية الحرة ستنشأ في بلدة آلات الأذربيجانية على قطع أرض تبلغ مساحتها 1000 هكتار بقيمة ملياري مانات للتقديرات الأولية.

مدة تنفيذ المشروع المخطط 4 أعوام. في العام الأول من تنفيذ المشروع سيتم اعمال متعلقة بالتصميم الفني وانشاء بنية تحتية، وخلال السنوات الثلاث الباقية فسيتم إجراء أعمال الانشاء وتشغيل مؤسسات إنتاجية في قطاعات مخططة.