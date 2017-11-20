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    اقتصاد


    البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 21 نوفمبر

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٥‎]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أعلن بنك أذربيجان المركزي عن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل العملات الأجنبية لـ21 نوفمبر / تشرين الثاني.

    وابلغ مراسل أذرتاج عن بيان البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية (المانات) مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7002 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من 21 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي يعلن سعر الصرف مقابل الدولار ليوم 21 نوفمبر
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