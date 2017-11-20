    • / سياسة

    سياسة


    توقيع مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٨:٢٨]

    باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم التوقيع على مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المظروف وقعه وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيبقى هذا المظروف رمزا لتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تم تبادل المظروفين الموقعين.

    AZERTAG.AZ :توقيع مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:١٢]
    علي حسنوف: لا يجوز التلاعب بالانفصالية الإثنية
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٧:١٧]
    باكو تستضيف اجتماعا لوزراء الخارجية الأذربيجاني والباكستاني والتركي
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٣:١٩]
    اجتماع وزيري أذربيجان وروسيا
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٢:٥‎٥‎]
    وزير الخارجية الروسي يزور ضريح حيدر علييف ومقبرة الشهداء
    توقيع مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا توقيع مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا