باكو، 20 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) تم التوقيع على مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا. أفادت وكالة أذرتاج أن المظروف وقعه وزير الخارجية الأذربيجاني ألمار محمدياروف ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. وسيبقى هذا المظروف رمزا لتطور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تم تبادل المظروفين الموقعين.

AZERTAG.AZ : توقيع مظروف تذكاري بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 للعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وروسيا

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