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    عدسة أذرتاج ترصد لنا مشاهد خريفية من محمية جويجول

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٩:١٤]

    جويجول، 20 نوفمبر (أذرتاج).

    مع قدوم الخريف اكتست غابات محمية جويجول الذي تحتضن أحد أجمل بحيرات في أذربيجان حلة مزخرفة رائعة وتحولت ألوانها من الأخضر إلى الأصفر والبني والأحمر.

    رصدت عدسة أذرتاج مناظر خلابة في إحدى المناطق السياحية بالبلاد أي محمية جويجول والغابات والجبال شكلتها الألوان المختلفة الناجمة عن التحولات الموسمية ورحيل فصل الصيف تاركاً مكانه للخريف.

    تنعكس إطلالات جذابة ومميزة للمناظر الطبيعية في فصل الخريف على الحالة النفسية، من خلال مشاهد الألوان البنفسجية المبهرة من على الأشجار وعلى سطح البحيرات والبرك الهادئة جدا في الصباح الباكر وبخاصة في هذه المنطقة الجبلية بالذات.

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