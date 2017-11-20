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    دوري الدرجة الأولى: جدول الجولة الـ 10 مع ترتيب الأندية

    ٢٠.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٨]

    باكو، 20 نوفمبر أذرتاج

    أعلن دوري الدرجة الأولى لكرة القدم عن جدول الجولة التاسعة مع أسماء طواقم التحكيم لمبارياتها التي تنظم خلال اليوم 21 نوفمبر.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن جميع مباريات الجولة تنطلق في نفس الساعة 14.30.

    وأوضح أن خزر يحل ضيفا على ميل موغان فيما يلتقي طوران طاووس بشوالان بينما يسافر اقصو إلى زاقاتالا لمباراة الدربي الغربي.

    ويضيف زعيم الترتيب قراداغ لوكباتان الجيش الرياضي فيما يستضيف ملعب قصبة بناء مباراة الدربي بين بناء وصباح.

    وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 23 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 6 نقاط ثانيا وطوران طاووس ثالثا برصيد 14 نقطة. كما يحل بناء رابعا برصيد 14 نقطة وميل موغان خامسا برصيد 13 نقطة متقدمين أمام شوالان سادسا برصيد 13 نقطة وخزر سابعا برصيد 12 نقطة وصباح ثامنا 10 نقاط فيما تراجع اقصو إلى المركز التاسع برصيد 8 نقاط وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط أولى.

    ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف.

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