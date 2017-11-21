    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٠:٣٠]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.34 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.53 دولارا.

    تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.45 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.29 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.07 دولارا.

    AZERTAG.AZ : أسعار النفط في الأسواق العالمية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٨:٢١]
    وزير الطاقة الأذربيجاني يحضر القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز
    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٦]
    تشغيل آبار جديدة في حقل "آبشيرون الغربي"
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٤:٤١]
    استخراج 160 مليون برميل من "اذري – جيراق – جونشلي" في الأشهر التسعة
    ٢٠.١١.٢٠١٧ [١٤:١٧]
    نقل 26 مليون طن من النفط الخام عبر خط أنابيب ب ت ج خلال اشهر يناير - سبتمبر
    أسعار النفط في الأسواق العالمية