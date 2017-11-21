أسعار النفط في الأسواق العالمية

باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

تغير سعر برميل النفط بمختلف الاتجاهات في الأسواق العالمية.

أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 63.34 دولارا بانخفاض مسجل عند 0.53 دولارا.

تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 56.45 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.03 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 62.29 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه قدر 0.07 دولارا.