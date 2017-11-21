أستانا تحتضن مقر المنظمة الاسلامية للأمن الغذائي

أستانا، 21 نوفمبر، أذرتاج

صادق الرئيس الكازاخستاني نورسلطان نظربايف على قانون حول "إقرار مقر بين الحكومة الكازاخستانية والمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي".

افاد مراسل أذرتاج من العاصمة أستانا ان كازاخستان ستخصص 40 مليون تينكه (120 ألف دولار امريكي) لتوفير هذا المقر.

تهدف المنظمة الى تزويد البلدان الاعضاء بآخر المستجدات الزراعية وتعبئة الموارد، انشاء مستودعات الامن الغذائي، تقديم المساعدات الانسانية والطارئة الى البلدان الاعضاء، المراقبة على الاوضاع المتعلقة بالامن الغذائي، تبادل التقنيات والأنظمة لادارة التغذية ، تطبيق السياسة العامة في مجال الزراعة تنسيقها.

ستتولى كازاخستان رئاسة المنظمة الفترة الاولى التي ستستمر 3 سنوات.