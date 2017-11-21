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    ألمانيا تحظر الساعات الذكية على الأطفال

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

    قامت هيئة تنظيم الاتصالات الألمانية "وكالة الشبكة الاتحادية " بحظر استخدام الاطفال الساعات الذكية، مبررة خطوتها هذه بانها مضرة على أمن وسلامة الأطفال باعتبارها أجهزة تجسس وطلبت من الآباء تجنيب الأطفال من استخدامها.

    ووفقا لموقع "بليبينغ كمبويتر" فقد اعتبر المنظمون أن الساعات الذكية الموجهة للأطفال "أجهزة تنصت محرمة".

    AZERTAG.AZ :ألمانيا تحظر الساعات الذكية على الأطفال
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