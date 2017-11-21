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    تشغيل آبار جديدة في حقل "آبشيرون الغربي"

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٤:٢٦]

    باكو، 21 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    تم تشغيل آبار أفقية جديدة أرقام 33 و34 و36 من المنصة رقم 20 آ في حقل "آبشيرون الغربي" بعد العملية الجيولوجية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن الاتحاد الإنتاجي "أذنفط" أن البئر الجديدة برقم 33 أعطت النفط ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 12 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 633-718 مترا. وأعطت البئر رقم 34 النفط ووضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 15 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 639-712 مترا. أما البئر رقم 36 فوضعت تحت الخدمة بضمها إلى الرصيد بحصاد يومي يبلغ 15 طنا من النفط يوميا من العمق الذي يتراوح بين 664-747 مترا.

    يتم استغلال البئر من قبل إدارة تصدير النفط والغاز "آبشيرون النفط" للاتحاد الإنتاجي "أذنفط".

    AZERTAG.AZ :تشغيل آبار جديدة في حقل "آبشيرون الغربي"
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