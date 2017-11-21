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    البنك المركزي: العملة الرقمية المشفرة أصول مستثمرة عالية المخاطر

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٦:١٦]

    باكو، 21 نوفمبر (أذرتاج).

    قال رئيس البنك المركزي الأذربيجاني إلمان رستموف في كلمة ألقاها اليوم أثناء مناقشة مشروع الميزانية العامة لعام 2018 في المجلس الوطني ان البنك المركزي يتابع عن كثب المسائل المتعلقة بالعملة الرقمية المشفرة واستخدام تقنيات “بلوك تشين” Blockchain، والتجربة الدولية المرتبطة بإدارة الأمور في هذا المجال. يتسم موقف البنك المركزي من العملة الرقمية المشفرة بالتحفظ. ان العملة الرقمية المشفرة ليست نظاما ماليا ونقديا محاذيا، بل انما هي أصول مستثمرة عالية المخاطر.

    وأضاف رستموف قائلا ان “بلوك تشين” Blockchain تقنية متقدمة ستؤدي الى تغيرات في كل الأنظمة بما فيها القطاع المالي والاقتصاد الحقيقي (العيني) والنظام الإداري في الفترة الخمسية القريبة. سيساعد البنك تطبيق هذه التقنيات في القطاع المالي المصرفي. وبدأنا المحادثات مع شركات استشارية رئيسية في هذا المجال. في البداية علينا ان نشكل بنية تحتية قانونية لــ"بلوك تشين" قبل بدء تطبيقه التقني."

    كذلك زاد رئيس البنك ان السوق المالية المحلية ستبقى مستقرة ما لم تتعرض للصدمة الخارجية الخطرة.

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