وزير الطاقة الأذربيجاني يحضر القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز

سيحضر وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف القمة الرابعة لزعماء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز التي ستعقد في بوليفيا في 24 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أنه يهدف إلى دعم الحقوق السيادية للدول العضوة ويعمل على ترقية الحوار ما بين منتجي الغاز والدول المستهلكة قصد ضمان استقرار وشفافية سوق الغاز وضمان سعر عادل للمتدخلين في هذا السوق، حيث ستجمع قمته الرابعة البلدان التي تحتفظ بأكثر من ثلثي احتياطي الغاز في العالم على غرار الجزائر، بوليفيا، غينيا الاستوائية، مصر، إيران، ليبيا، نيجيريا، قطر، روسيا، ترينيداد وتوباغو، الإمارات العربية المتحدة وفنزويلا، فضلا عن 7 بلدان مراقبة متمثلة في العراق ، كازاخستان ،النرويج، عمان، هولندا، البيرو و أذربيجان.