    • / رياضة

    رياضة


    هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال

    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٩:٠٩]

    لشبونة، 21 نوفمبر أذرتاج

    استلف أحد الأهداف المسجلة في مباراة جمعت بين صباح وميل موغان ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم انتباه صحافة برتغالية.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن بوابة ريكورد.بت البرتغالية الشهيرة نشرت مقاطع فيديو للهدف الرابع المسجل ضمن المباراة المذكورة التي انتهت بفوز ميل موغان الايميشلي أمام مضيفه صباح الباكوي بأربعة أهداف نظيفة ذلك الهدف الذي سجله بخشعلييف في د88 وعلقت البوابة عليه «هدف مثير للانتباه جدا مسجل في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني».

    AZERTAG.AZ :هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢٢:٣٢]
    شوالان يفوز على حساب طوران طاووس بهدف يتيم
    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢٢:٢١]
    زاقاتالا يخسر أمام أقصو
    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢١:٤٥‎]
    قراداغ يحقق فوزا غاليا على الجيش الرياضي
    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٠]
    صباح يتعادل مع بناء
    هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال