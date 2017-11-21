هدف دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني لكرة القدم ضمن أحسن أهداف الأسبوع في البرتغال

لشبونة، 21 نوفمبر أذرتاج

استلف أحد الأهداف المسجلة في مباراة جمعت بين صباح وميل موغان ضمن الجولة التاسعة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم انتباه صحافة برتغالية.

وابلغ مراسل أذرتاج أن بوابة ريكورد.بت البرتغالية الشهيرة نشرت مقاطع فيديو للهدف الرابع المسجل ضمن المباراة المذكورة التي انتهت بفوز ميل موغان الايميشلي أمام مضيفه صباح الباكوي بأربعة أهداف نظيفة ذلك الهدف الذي سجله بخشعلييف في د88 وعلقت البوابة عليه «هدف مثير للانتباه جدا مسجل في دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني».