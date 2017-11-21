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    سياسة


    وزير الدفاع يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتي

    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢٠:١٠]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق أول ذاكر حسنوف في الواحد والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتية برئاسة العميد سالم الشمسي.

    ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الوزارة أن الوزير حسنوف تناول في الاجتماع الأوضاع العسكرية السياسية في المنطقة مؤكدا أن أذربيجان يعاني منذ السنوات الطويلة من الإرهاب الأرميني والانفصالية الأرمينية بجميع أشكال ومظاهر الإرهاب مفيدا أن البلد شهد ارتكاب هجمات إرهابية عديدة عن جانب أرمينيا التي تدعم الإرهاب.

    وبحث الجانبان في الاجتماع التعاون في التعليم العسكري والصناعة الحربية والعسكرية الفنية بين البلدين مشيرين إلى وجود آفاق وإمكانات واسعة لتطوير العلاقات العسكرية.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني الإماراتي
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