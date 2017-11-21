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    صباح يتعادل مع بناء

    ٢١.١١.٢٠١٧ [٢٠:٥‎٠]

    باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

    تعادل بناء مع ضيفه صباح لهدف مقابل مثله في الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم اليوم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن 300 مشجع تدفقوا إلى المباراة المنظمة على ملعب قصبة بناء بضاحية باكو العاصمة بقيادة الحكم رجبوف ليشهدوا هدف فتح الحساب عن طريق محمدوف في د55 لصالح الضيف صباح ورد سلطانوف عليه في د88.

    وأضاف أن التعادل رفع بناء إلى المركز الخامس برصيد 15 نقطة فيما تجمد صباح في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

    وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 26 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 17 نقطة ثانيا وميل موغان ثالثا برصيد 16 نقطة. كما يحل شوالان رابعا برصيد 16 نقطة وبناء خامسا برصيد 15 نقطة متقدمين أمام طوران طاووس سادسا برصيد 14 نقطة وخزر سابعا برصيد 12 نقطة وصباح ثامنا 11 نقطة فيما تجمد اقصو إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

    ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه تيموروف لاعب الجيش الرياضي والله قولييف لاعب قراداغ بتسجيل 6 اهداف كل منهما.

    AZERTAG.AZ :صباح يتعادل مع بناء
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