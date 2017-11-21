شوالان يفوز على حساب طوران طاووس بهدف يتيم

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

تمكن شوالان من الحفاظ على هدف يتيم ليضيف ثلاث نقاط أخرى إلى رصيده على حساب طوران طاووس.

وابلغ مراسل أذرتاج أن المباراة نظمت على ملعب أذال أرينا بقصبة شوالان ضاحية باكو العاصمة بقيادة الحكم نصيروف ضمن الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم أمام 150 مشجع.

وعاقب الحكم 3 لاعبين من كلا الناديين لمخالفات رياضية بالبطاقة الصفراء.

وسجل هدف الفائز صافييار اوغلو في د50.

وزاد أن قراداغ لوكباتان ما برح يتزعم الترتيب برصيد 26 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي برصيد 17 نقطة ثانيا وميل موغان ثالثا برصيد 16 نقطة. كما يحل شوالان رابعا برصيد 16 نقطة وبناء خامسا برصيد 15 نقطة متقدمين أمام طوران طاووس سادسا برصيد 14 نقطة وخزر سابعا برصيد 12 نقطة وصباح ثامنا 11 نقطة فيما تجمد اقصو إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف ويتبعه تيموروف لاعب الجيش الرياضي والله قولييف لاعب قراداغ بتسجيل 6 اهداف كل منهما.