القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 138 مرة

باكو، 22 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 139 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية من عيار 60 ملم والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بركابر وباراواكار بمحافظة إيجيفان الأرمينية وقريتي جيناري وأيقدزور بمحافظة برد الأرمينية والمرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرى كمرلي وقايماقلي ومزم وقيزيلحاجيلي بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وقرى أغدام وكوخا نبي ومونجوقلو بمحافظة توفوز الأذربيجانية وقريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ومرزيلي ويوسفجانلي لمحافظة أغدام وقرية كوروباتكينو لمحافظة خوجاوند وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وهوراديز وقورقان وكوردلر لمحافظة فضولي وقريتي نوزقار ومهدلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.