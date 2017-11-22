مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر بعملية مكافحة الإرهاب في عاصمة جورجيا

تبيليسي، 22 نوفمبر، أذرتاج

عملية مكافحة الإرهاب المنفذة بإحدى مبانٍ سكنية على شارع سالو بحي ايساني سامغوري بالعاصمة الجورجية تبيليسي أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر حيا.

ونقل مراسل أذرتاج عن مسؤولة جهاز امن الدولة الجورجي نينو غيورغوببياني قولها في عرض موجز للموضوع أن العملية أصابت كذلك بجروح اثنين من أفراد فريق القوات الخاصة وعدد من موظفي وزارة الداخلية مبلغة أن أحد مصابي القوات الخاصة توفي صباحا بالمستشفى.