    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر بعملية مكافحة الإرهاب في عاصمة جورجيا

    ٢٢.١١.٢٠١٧ [٢١:٠١]

    تبيليسي، 22 نوفمبر، أذرتاج

    عملية مكافحة الإرهاب المنفذة بإحدى مبانٍ سكنية على شارع سالو بحي ايساني سامغوري بالعاصمة الجورجية تبيليسي أسفرت عن مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر حيا.

    ونقل مراسل أذرتاج عن مسؤولة جهاز امن الدولة الجورجي نينو غيورغوببياني قولها في عرض موجز للموضوع أن العملية أصابت كذلك بجروح اثنين من أفراد فريق القوات الخاصة وعدد من موظفي وزارة الداخلية مبلغة أن أحد مصابي القوات الخاصة توفي صباحا بالمستشفى.

    AZERTAG.AZ :مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر بعملية مكافحة الإرهاب في عاصمة جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١٨:٣٤]
    عقد محادثات بين رئيسي تركيا وإيران في سوتشي
    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١٨:١٤]
    إنشاء الروبوتات "T-HR3" المخطط إرسالها في مهمات فضائية مستقبلا
    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١٥‎:٣٥‎]
    الحريري يعلن تريثه في تقديم الاستقالة عن منصب رئيس الوزراء اللبناني
    ٢١.١١.٢٠١٧ [١٩:١٩]
    حكومة الائتلاف السلوفينية مهددة بالانهيار بسبب لاجئ سوري
    مقتل 3 إرهابيين وتوقيف آخر بعملية مكافحة الإرهاب في عاصمة جورجيا