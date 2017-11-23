النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 64.42 دولار

باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

يستمر ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية. يتجاوز سعر النفط الأذربيجاني 64 دولارا.

أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 64.42 دولار بعد ارتفاعه بقيمة 0.47 دولار.

وأضاف أن برميل البترول من نوع "لايت" يباع بقيمة 57.88 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد تراجعه قدر 0.14 دولار وأما برميل البترول من نوع "برنت" فتم بيعه بقيمة 63.15 دولار في مصفق لندن بعد هبوطه قدر 0.17 دولار.