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    زلزال بقوة 5 درجة يضرب تركيا

    ٢٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٥‎٦]

    باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة علا لولاية موجلا التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 12-19 كم تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجة يضرب تركيا
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