زلزال بقوة 5 درجة يضرب تركيا
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٥٦]
باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة علا لولاية موجلا التركية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 12-19 كم تحت سطح الأرض.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.
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