باكو، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) وقع زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر في محافظة علا لولاية موجلا التركية. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأناضول للأنباء أن الهزات الأرضية وقعت على عمق 12-19 كم تحت سطح الأرض. ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5 درجة يضرب تركيا

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