الرئيس إلهام علييف يحضر اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي للناتو
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٠١]
بروكسل، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
أفاد مراسلنا الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك اليوم في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي للناتو في بروكسل.
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