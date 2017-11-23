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    الرئيس إلهام علييف يحضر اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي للناتو

    ٢٣.١١.٢٠١٧ [١٤:٠١]

    بروكسل، 23 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    أفاد مراسلنا الخاص أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك اليوم في اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي للناتو في بروكسل.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر اجتماع مجلس حلف شمال الأطلسي للناتو
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