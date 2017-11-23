توقيع اتفاقية لإعفاء أصحاب جوازات الخدمة عن الفيزا بين أذربيجان وبلدان بنيلوكس

بروكسل، 23 نوفمبر (أذرتاج).

تم التوقيع على اتفاقية لإعفاء أصحاب جوازات الخدمة عن متطلبات الفيزا بين حكومة أذربيجان وبلدان بنيلوكس" في إطار زيارة عمل يقوم بها الى مملكة بلجيكا.

أفادت أذرتاج ان الاتفاقية وقعها في مقر الأمانة العامة لبلدان بنيلوكس في بروكسل السفير الاذربيجاني في بلجيكا فؤاد اسكندروف والسفيرة الهولندية في بلجيكا السيدة مريم فان دين هاول، والمبعوث الدائم لبلجيكا في الاتحاد الأوروبي فرانسوا رو، المندوب الدائم للوكسمبورج في الاتحاد الأوروبي جورجي فريدن.