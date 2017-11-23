بروكسل، 23 نوفمبر، أذرتاج جرى في الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في بروكسل لقاء جمع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره الأوكراني بترو بوروشينكو.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل

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