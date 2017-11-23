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    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل

    ٢٣.١١.٢٠١٧ [٢٢:٢٩]

    بروكسل، 23 نوفمبر، أذرتاج

    جرى في الثالث والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني اليوم في بروكسل لقاء جمع بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ونظيره الأوكراني بترو بوروشينكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل
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    الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل الرئيس إلهام علييف يلتقي بنظيره الأوكراني في بروكسل