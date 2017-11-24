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    سعر نفط أذربيجان يقرب من 65 دولارا

    ٢٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٠٦]

    باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يستمر ارتفاع سعر النفط الأذربيجاني بالأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 64.80 دولارا بارتفاع مسجل عند 0.38 دولارا.

    وأضاف أن برميل البترول من نوع "لايت" يسوق بقيمة 58.42 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 0.40 دولار وأما برميل البترول من نوع "برنت" فتم بيعه بقيمة 63.40 دولارا في مصفق لندن بعد انخفاضه قدر 0.15 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر نفط أذربيجان يقرب من 65 دولارا
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