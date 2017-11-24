القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 134 مرة

باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 134 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع القوات المسلحة الأذربيجانية في قرية كحنه قيشلاق بمحافظة أغسطافا الأذربيجانية وقرية قوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى أيقيبار وموسيسقخ وجيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى علي بكلي وأغدام وكوخا نبي بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية وعلى مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وتشيلبورت لمحافظة تارتار وقرى شيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ومرزيلي ويوسفجانلي لمحافظة أغدام وقرية كوروباتكينو لمحافظة خوجاوند وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وهوراديز وقورقان وكوردلر لمحافظة فضولي وقريتي نوزقار ومهدلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.