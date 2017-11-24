زلزال يضرب محافظة ساعتلي الأذربيجانية
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٥]
باكو، 24 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)
ضرب الزلزال اليوم محافظة ساعتلي الأذربيجانية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز قياس الزلازل التابع لأكاديمية العلوم الوطنية الأذربيجانية أن الهزات الأرضية وقعت في الساعة 04:02:04 بالتوقيت المحلي.
كان الزلزال بمقدار 3.2 درجات على عمق 58 كيلومتر.
ولم يشعر الزلزال.
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