أذربيجان توقع على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج).

وقعت جمهورية أذربيجان في 23 نوفمبر 2017 على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. وجرت مراسم التوقيع في مدينة إسطنبول على هامش الجلسة الختامية للدورة الثالثة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) التابعة المنبثقة عن المنظمة.

ووقع الاتفاقية وزير العمل والحماية الاجتماعية للسكان في جمهورية أذربيجان سليم موسليموف، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي حميد أوبيليرو.

يذكر ان مقر المركز يقع في العاصمة الأذربيجانية باكو.