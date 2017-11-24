فانا يريد توسيع علاقاته مع المنظمتين الاعلاميتين الدوليتين اللتين ترأسهما أذرتاج

باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج).

اختتم المؤتمر الـ45 لاتحاد وكالة الأنباء العربية (فانا) يوم الخميس اعماله بالتجديد لرئيس مجلس الإدارة المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك دعيج الإبراهيم الصباح برئاسة الاتحاد وعقد الدورة المقبلة للجمعية العمومية بدولة الكويت.

كذلك اطلع المشاركون في الاجتماع على نتائج مشاركة الاتحاد في المؤتمر الدولي الخامس الذي عقد في باكو عاصمة اذربيجان عام 2016 وترأسها وكالة أذرتاج حاليا واجتماعات المجلس الدولي التي انعقدت في لندن في مارس 2017 كما أقر المشاركة في اجتماعات المجلس الدولي في العاصمة البلغارية في أكتوبر 2019.

كما اتخذت في الاجتماع قرارات بشأن اعادة النظر في الاتفاقية المعقودة بين الاتحاد ومنظمة وكالات انباء دول جنوب شرق آسيا والباسيفيكي (اوانا) التي ترأسها وكالة أذرتاج حاليا والمساهمة في المنتدى الاقتصادي – الاعلامي الدولي الذي سيعقد في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية في مايو المقبل.

الى جانب ذلك، تم الإشارة الى ضرورة التباحث مع الامين العام للرابطة الاوربية لوكالات الانباء حول ايقاف العمل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين نظرا لعدم تفعيلها من الجانب الاوروبي وعقد اخرى جديدة أكثر وضوحا وتلبي مصالح الطرفين.

أفادت اذرتاج نقلا عن الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ان اجتماع فانا اختتم بتبني بيان ختامي ينص على ان المشاركين بحثوا في أهمية نتائج القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في ابوظبي فبراير الماضي بالنسبة لوكالات الانباء لا سيما وانها ناقشت جملة بحوث تجاوزت 62 بحثا.

كما جاء في البيان الختامي ان الجمعية العمومية للاتحاد زكت الشيخ مبارك الدعيج رئيسا للاتحاد للمرة الثانية على التوالي كما قبلت دعوة الكويت لاستضافة الدورة المقبلة للجمعية العمومية.

واذكر البيان ان الجمعية اختارت نائبين للرئيس هما مدير عام وكالة الأنباء العمانية ومدير عام الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية (ننا) كما اختارت الجمعية هيئة أمانة جديدة للعامين المقبلين بعضوية المديرين العامين لوكالات أنباء السعودية (واس) والأردن (بترا) والامارات (وام) وتونس (وات).

وذكر البيان إنه أتم تشكيل لجنة لإعادة صياغة النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد برئاسة مدير عام وكالة الأنباء العمانية وعضوية المديرين العامين لوكالات الانباء الفلسطينية والمغربية والموريتانية والسودانية ووكالة الشرق الاوسط للأنباء والوكالة الوطنية للإعلام ومن يرغب.

وأضاف ان الجمعية العمومية اكدت أهمية عقد الاتحاد موائد مستديرة مع وكالات الانباء الدولية كل عامين لتوضيح الامور التي تحصل في المجال الاعلامي وتصحيح اي خبر او توجه اعلامي ضد الدول العربية “لا سيما بعد التيارات الارهابية وتوسعها واقامتها علاقات مع وكالات تسعى لنشر اخبار تلك التنظيمات بهدف تحقيق سبق صحفي”.

وفيما يتعلق بعلاقة الاتحاد مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أكد البيان ايضا ضرورة ابقاء باب الحوار مفتوحا مع اليونسكو على أن يعقد لقاء سنويا مع المسؤولين المعنيين في المنظمة الدولية بالإعلام ووسائل الاتصال لبحث رفض خطاب الكراهية وكيفية محاربة الارهاب بالوسائل الاعلامية اضافة الى تحقيق الديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان.

ووفق البيان فقد جرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق مع وكالات الانباء في اوروبا وتشكيل إطار بين الطرفين لعقد اجتماعات سنوية لتبادل الافكار والمعلومات حول تطور وكالات الانباء والادوار التي يمكن ان تلعبها في العقود المقبلة.

وذكر أن أعضاء الاتحاد رحبوا بفكرة وكالة انباء الامارات (وام) باحتضان مؤتمر بعنوان (نحو خطاب اعلامي متسامح) لبحث الدور الذي يمكن ان يلعبه الاعلام في مكافحة الإرهاب وكيفية مكافحة خطاب الكراهية في وسائل الاعلام ونشر رسائل التسامح والعمل على توحيد الجهود في محاربة “الامية الإعلامية”.

واشار الى تأكيد أعضاء الاتحاد ضرورة اعداد ملف للخدمة الاعلامية النسوية ونشر تقارير شهرية لزيادة المعلومات عن المرأة العربية في المجتمع ولتطوير تقبل المجتمع لأدوار المرأة المتغيرة وتسهيل مشاركة المرأة في عملية التطوير ولإلغاء الانطباعات المسبقة وذلك بتقديم صورة اعلامية جديدة ومحتوى تخلقه المرأة نفسها.

كما تم التأكيد على أهمية استمرار النشرات الاقتصادية والثقافية والسياحية ومسابقات أحسن صورة وأحسن تقرير والعمل على تحسين موقع (فانا) على شبكة المعلومات العالمية (انترنت) فضلا عن اتخاذ قرارات تتعلق بالأمور المالية والحسابية للعام 2017 وحددت الموازنة وابوابها لعام 2018.

وكان المؤتمر الذي عقد على مدار يومين شهد عقد ثلاث جلسات بحضور 15 وكالة أنباء عربية وعدد من ممثلي وكالات أنباء دولية وأوروبية تخللها الإعلان عن فوز وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بجائزة أحسن صورة للعام 2017 بعنوان (أطفال الكويت وسفن الغوص) للمصور غازي قفاف فيما فازت وكالة الأنباء السعودية بأحسن تقرير للعام ذاته.