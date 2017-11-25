باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية. تم بيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 58.95 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعها 0.93 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 63.86 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعها قدر 0.31 دولارا.

AZERTAG.AZ : ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية

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