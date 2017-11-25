إلهام علييف: "ممر الغاز الجنوبي" سيغير خريطة الطاقة الأوروبية بشكل ملحوظ

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج).

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في الجلسة المقامة في إطار قمة الشراكة الشرقية في بروكسل ان مشروع "ممر الغاز الجنوبي" سيغير خارطة الطاقة في القارة الأوروبية الى درجة ملحوظة. وقال ان كلفة هذا المشروع أكثر من 40 مليار دولار وسيسمح لأذربيجان بإنتاج أحجام إضافية من الغاز وتصديرها الى الأسواق الأوروبية. طول خط انابيب الغاز 3500 كم وسيكون اتجاها جديدا لنقل الغاز الى الأسواق الاوروبية من مصدر جديد. وهذا سياسة امن الطاقة الى جانب سياسة تنويع الطاقة. إذ أن الغاز المخطط استخراجه من الحقول الأذربيجانية سيكون مصدرا جديدا وحيدا للغاز الطبيعي لأوروبا وسيغير خارطة الطاقة في القارة الأوروبية، حسبما قال الرئيس إلهام علييف.

وأضاف ان حجم احتياطيات الغاز المؤكدة في أذربيجان 2.6 تريليون متر مكعب ما يكون كافيا لنقل الغاز الطبيعي الى أوروبا خلال العقود القادمة.

كذلك تحدث الرئيس إلهام علييف في كلمته عن أهمية سكة الحديد باكو- تبيليسي- قارس التي تم تدشينها في الشهر الماضي مشيرا الى ان هذا المشروع يوفر طريقا جديدا للنقل بين آسيا وأوروبا، سيؤدي الى زيادة حجم التبادل التجاري المتبادل بكونه أقصر خط في هذه الاتجاه.