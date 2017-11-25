الرئيس الأذربيجاني: وحدة الأراضي لأذربيجان تحمل نفس القدر من الأهمية التي تحظى بها لأية دولة أخرى

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج).

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في كلمة ألقاها في الجلسة المقامة في إطار قمة الشراكة الشرقية في بروكسل ان وحدة الأراضي لأذربيجان تحمل نفس القدر من الأهمية التي تحظى بها وحدة الأراضي لأية دولة أخرى ويجب إعادتها.

وأضاف الرئيس إلهام علييف ان 20 في المائة من أراضي أذربيجان المتعارف عليها دوليا لا تزال تحت وطأة احتلال أرمينيا منذ ما يزيد عن 20 عاما. وتم تشريد اكثر من مليون شخص من ديارهم نتيجة الاحتلال. تعرض أذربيجان لسياسة التطهير العرقي. وأصدر مجلس الامن الدولي 4 قرارات تطالب أرمينيا بسحب قواتها العدوانية من أراضي أذربيجان. لكن أرمينيا لا تنفذها.

كما زاد الرئيس إلهام علييف ان الانفصالية العدوانية في القرن الواحد والعشرين غير مقبولة. يجب إدانة كل أشكال الانفصالية واتخاذ موقف موحد تجاه كل مظاهرها.