قتل 58 صحفيا في العالم منذ مطلع هذا العام

باكو، 25 نوفمبر (أذرتاج).

قال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنوتوني بلانجر في كلمة ألقاها في المؤتمر الثاني عشر لاتحاد الصحفيين الروسي انه قتل 58 صحفيا في العالم حتى الآن منذ مطلع عام 2017.

أضاف ان الاتحاد الدولي للصحفيين اعد مشروع قانون لضمان أمن الصحفيين وتقدم بطلب دعم الى منظمة الأمم المتحدة وقادة البلدان الكبيرة.

بناء على تقرير نشرته اليونسكو في أوائل نوفمبر، قتِل 930 صحفيا على مستوى العالم خلال الفترة ما بين عامي 2006 – 2016، 29 في المائة منهم كانوا صحفيين في القنوات التلفزيونية و17 في المائة كانوا مراسلين غير متفرغين. تمكن مرتبكو 9 أحداث قتل من أصل 10 احداث قتل من الفرار من العدالة.