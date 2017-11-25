    • / اقتصاد

    اقتصاد


    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 65 دولارا

    ٢٥‎.١١.٢٠١٧ [١٧:٤٩]

    باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    شهدت سعر النفط الأذربيجاني ارتفاعا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل النفط الأذربيجاني من نوع "أذري لايت" ارتفع قدر 0.25 دولار ليصل إلى 65.05 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 65 دولارا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٢]
    ارتفاع سعر النفط في الأسواق العالمية
    ٢٤.١١.٢٠١٧ [١٠:٠٦]
    سعر نفط أذربيجان يقرب من 65 دولارا
    ٢٣.١١.٢٠١٧ [١٠:٤٣]
    النفط الأذربيجاني يباع بقيمة 64.42 دولار
    ٢٢.١١.٢٠١٧ [١١:٣٤]
    سعر نفط أذربيجان يقرب من 64 دولارا
    سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 65 دولارا