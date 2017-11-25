باكو، 25 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) شهدت سعر النفط الأذربيجاني ارتفاعا في الأسواق العالمية. أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل النفط الأذربيجاني من نوع "أذري لايت" ارتفع قدر 0.25 دولار ليصل إلى 65.05 دولارا.

AZERTAG.AZ : سعر النفط الأذربيجاني يتجاوز 65 دولارا

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