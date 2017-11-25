الرئيس إلهام علييف: ثلث البلدان الأعضاء للاتحاد الأوروبي تعد أذربيجان شريكا استراتيجيا

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إن أذربيجان يطوّر تطويرا فاعلا العلاقات ثنائيا مع الدول الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي وتبنت البلدان الأعضاء التسعة بيانات الشراكة الاستراتيجية مع البلد مشيرا إلى أن هذا يعني أن ثلث البلاد الأعضاء للاتحاد الأوروبي يعد أذربيجان شريكا استراتيجيا ما يكسب بالغ الأهمية بالنسبة للبلد الشاب المستقل.

ونقل مراسل أذرتاج عن الرئيس إلهام علييف قوله في كلمة ألقاها في الدورة العامة لقمة الشراكة الشرقية المنعقدة في بروكسل إن أذربيجان تواصل انتهاج سياسته الكفيلة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية معيرا بالغ الأهمية لتطوير الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان واصفا التنمية الاقتصادية قاعدة قوية للاستقلال وأوضح أنه «من الممكن دون شك أن تمارس سياسة خارجية مستقلة اكثر عندما تكون مستقلا اقتصاديا واقتصاد أذربيجان قيد التطور بسرعة حيث أن الناتج المحلي الإجمالي زاد اكثر من 3 مرات منذ عام 2004م ونلنا خفض مستوى العطالة إلى 5 في المائة. كما أن الديون الخارجية اقل من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولنا تصانيف جيدة للقروض والائتمان والبلد يحتل المركز الخامس والثلاثين لقدرة اقتصاد أذربيجان التنافسية في تصنيف منتدى دافوس الاقتصادي العالمي».