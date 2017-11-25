نتائج الجولة الـ 11 لدوري الدرجة الأولى مع ترتيب الأندية

باكو، 25 نوفمبر، أذرتاج

اختتمت اليوم مباريات الجولة الحادية عشرة المقامة على مختلف ارجاء البلاد من دوري الدرجة الأولى الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

وابلغ مراسل أذرتاج أن صباح خسر امام ضيفه قراداغ لوكباتان زعيم الترتيب بهدفين دون رد سجلهما منافوف في د6 وسليمانوف في د63.

كما غُلبت ميل موغان من جانب بناء مضيفه لهدفين مقابل سبعة وسجلت اهداف صاحب الأرض داداشوف في د10 من ركلة الجزاء ورحيملي د38 ود90+3 وسلطانوف د42 ونقييف د58 ومحمدوف د63 رج وعاشوروف د81 فيما رد عليها بابايف مرتين في د48 رج ود68.

وتمكن الجيش الرياضي من التغلب على ضيفه زاقاتالا بثلاثة اهداف لهدفين حيث سجل اهداف الفائز حسنوف في د25 وابراهيملي د30 وحذييف د84 مقابل هدفي بابازاده د63 وشعبانوف د70.

كما تغلب اقصو على شوالان وطوران طاووس على خزر بهدف مقابل لا شيء وسجل هدفي اقصو علي مردانلي في د55 والنادي الطاووسي آل حسينلي د29.

وبهذه النتائج ما برح قراداغ لوكباتان يتزعم الترتيب برصيد 29 نقطة ويتبعه الجيش الرياضي بفارق 9 نقاط ثانيا وبناء ثالثا برصيد 18 نقطة. كما يحل طوران طاووس رابعا برصيد 17 نقطة وتجمد ميل موغان خامسا برصيد 16 نقطة ويليه شوالان سادسا برصيد 16 نقطة وأقصو سابعا برصيد 14 نقطة وخزر ثامنا 12 نقطة فيما تراجع صباح إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة وزاقاتالا عاشرا أخيرا برصيد 3 نقاط.

ويتصدر لاعب طوران طاووس صمدوف قائمة الهدافين بتسجيل 8 أهداف.