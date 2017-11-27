القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة على خط الجبهة 118 مرة

باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 118 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقريتي بركابر وأيقيوفيت والمرتفعات بمحافظة إيجيفان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى فرحلي وقوشجو أيريم ومزم وقيزيلحاجيلي وبالا جعفرلي والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرى موسيسقخ وجيناري وأيقدزور والمرتفعات بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى أغدام وكوخا نبي ومونجوقلو والمرتفعات بمحافظة توفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية وعلى مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمانلي والمرتفعات بمحافظة كادابك الأذربيجانية.

كما أطلق العدو النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قرية تشيلبورت لمحافظة تارتار وقرى نميرلي وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ونوروزلو ومرزيلي ويوسفجانلي لمحافظة أغدام وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وأشاغي سيد أحمدلي وقورقان وكوردلر وهوراديز لمحافظة فضولي وقريتي نوزقار ومهدلي لمحافظة جبرايل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند وفضولي الأذربيجانية على مواقع مختلفة للجيش الأذربيجاني.