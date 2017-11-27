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    سياسة


    إجراء المراقبة في خط الجبهة

    ٢٧.١١.٢٠١٧ [١٢:٣٣]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    يخطط في 28 نوفمبر إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة قازاخ الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

    أفادت وكالة أذرتاج المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولارو وسايمون تيلر.

    وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المساعدون الميدانيون للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي جينادي بيتريكا وأوغنين جوفيتش ومارتن شوستر.

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