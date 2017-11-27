جورجيا في حداد اليوم

تبليسي، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

أعلنت جورجيا الحداد لمدة يوم على ضحايا حريق في فندق بمدينة باتومي الساحلية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه تم في 27 نوفمبر نكس العلم الوطني في جورجيا.

يذكر أن 12 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 21 آخرا إثر اندلاع حريق في فندق "ليو جراند" بمدينة باتومي الجورجية. وكان من بين القتلى رجل إيراني ومواطنو جورجيا.

بدأ الحريق في مركز صالون سبا في الفندق. تمكن رجال الإنقاذ من إجلاء أكثر من 100 شخص من داخل الفندق.