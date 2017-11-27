إسطنبول، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج) أعلنت تركيا الحداد على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في محافظة شمال سيناء المصرية الجمعة. أفادت وكالة أذرتاج أن الحداد سيكون ليوم واحد وسيشمل تنكيس الأعلام إلى النصف في عموم البلاد. وكان مسجد الروضة في مدينة بئر العبد في محافظة شمال سيناء تعرض لهجوم إرهابي أثناء أداء صلاة الجمعة، أسفر عن استشهاد 305 مواطنين مدنيين من بينهم 27 طفلا، بالإضافة إلى إصابة 128 آخر.

AZERTAG.AZ : حداد في تركيا على ضحايا هجوم إرهابي في مصر

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