وزير الخارجية الكوستاريكي يزور أذربيجان
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٥:٢٦]
باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج
من المخطط ليقوم وزير الخارجية والعبادة الكوستاريكي مانويل غونزاليس سانز بزيارة أذربيجان خلال الفترة ما بين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من نوفمبر الجاري.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الخارجية الأذربيجانية أن برنامج الزيارة يضم عقد اجتماعات بنظيره الأذربيجاني ائلمار محمدياروف ومسؤولين آخرين بالإضافة إلى مشاركته في افتتاح سفارة بلاده في باكو.
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