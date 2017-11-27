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    بغداد: سيتم بناء خط أنابيب جديد لنقل نفط كركوك إلى تركيا

    ٢٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٠٣]

    باكو، 27 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

    قال وزير النفط العراقي إنه سيتم بناء خط أنابيب جديد لنقل نفط كركوك إلى تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج أن وزير صناعة النفط العراقي جبار علي الليابي قال إن الشركات ستطلب بناء خط أنابيب نفطي جديد.

    وسيحل خط الأنابيب الجديد محل قطاع قديم ومعطوب من خط الأنابيب كركوك – جيهان. وسيبدأ الخط الجديد من مدينة بيجي ويمتد حتى منطقة معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا.

     

    AZERTAG.AZ :بغداد: سيتم بناء خط أنابيب جديد لنقل نفط كركوك إلى تركيا
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