دعم ريادة العمل يعلن قبول مشاريع استثمارية في محافظة بلاسوار
AzerTAg.az
٢٧.١١.٢٠١٧ [١٨:٣١]
بلاسوار، 27 نوفمبر، أذرتاج
أعلن الصندوق الوطني لمساعدة ريادة العمل لدى وزارة الاقتصاد الأذربيجانية عن مباشرة قبول مشاريع المجالات الأولوية لدعم ريادة العمل في محافظة بلاسوار جنوب غرب البلاد.
ونقل مراسل أذرتاج عن بيان الصندوق انه يرتئي من المناسب الشروع في قبول مشاريع استثمارية للتمويل بالقروض المسهلة من جانب الصندوق بمحافظة بلاسوار في المجالات الأولوية المختلفة ومن ضمنها تمويل مشاريع بدء التشغيل وإنشاء مدينة زراعية ومؤسسات البستنة والحدائق وتربية المواشي والدواجن ومؤسسة إنتاج الحليب والخبز ومؤسسات تجفيف الفواكه وبناء فندق.
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