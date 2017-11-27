محمدياروف يتأهل لبطولة المترشحين إلى تاج الشطرنج

باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

أستاذ الشطرنج الأذربيجاني شهريار محمدياروف في صفوف المشاركين في بطولة المترشحين إلى تاج الشطرنج العالمي التي ستنظم لدى مركز المعارض «كولهاوس» في برلين وذلك بعد نتائج المرحلة النهائية لمسابقات الجائزة الكبرى المقامة في إسبانيا من جانب الاتحاد الدولي للشطرنج.

وابلغ مراسل أذرتاج أن بطولة المتحدين سوف تنظم خلال الفترة ما بين العاشر والثامن والعشرين من مارس عام ثمانية عشر وألفين لكشف اسم منافس سيخوض نضالا من اجل انتزاع تاج الشطرنج من النرويجي ماغنوس كارلسن البطل الحالي.

وأضاف أن محمدياروف أصبح احد اللاعبين الأساتذة الثمانية غريشوك الروسي وليرن الصيني وارونيان الأرميني وكرامنيك الروسي وكارياكين الروسي وكاروانا وسو الأمريكيين.

يذكر أن جائزة بطولة المترشحين تبلغ 420 ألف أورو.