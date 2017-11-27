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    جدول مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم

    ٢٧.١١.٢٠١٧ [٢٢:٣١]

    باكو، 27 نوفمبر، أذرتاج

    كشفت إدارة الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم عن مواعيد مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم.

    وابلغ مراسل أذرتاج أن المباريات تقام خلال اليومين الـ 28-29 نوفمبر الحالي.

    وأوضح أن الدور ينطلق بمباراتين تجمعان بين قراباغ وقراداغ لوكباتان وبين نفطجي وزاقاتالا وتستمر باقي المباريات في اليوم التالي بين غابالا وميل موغان وبين شوالان وصبائل وبين زيرة وخزر وبين الجيش الرياضي وكشله وبين كبز وبناء وبين وسومغايت وصباح.

    AZERTAG.AZ :جدول مباريات الدور ثمن النهائي لكأس أذربيجان لكرة القدم
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