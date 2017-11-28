الرئيس إلهام علييف يحضر حفل تدشين مبنى متحف التاريخ والآثار في تارتار

تارتار، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

حضر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم حفل افتتاح مبنى متحف التاريخ والآثار في إطار زيارته محافظة تارتار.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف قص الشريط الرمزي إيذانا بالافتتاح وتفقد الظروف المهيأة هنا.

بدأ المتحف نشاطه في عام 1982 ووضع في المباني القديمة في سنوات مختلفة. بدأ بناء مبنى جديد للمتحف في العام الماضي من قبل وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية. تم انتهاء أعمال البناء عالية الجودة. يضم المبنى المكون من طابقين قاعتين للعرض. توجد في الطابق الأول من المبنى أجنحة الصور الفوتوغرافية التي تعكس نشاط الزعيم الوطني حيدر علييف ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. وهناك أقسام تحت عناوين "الطبيعة" و"علم الآثار" و"القرون الوسطى" و"ألبانيا القوقازية" و"النحاس" و"القرن التاسع عشر" و"الثياب الوطنية الأذربيجانية" و"البيت التقليدي" و"جمهورية أذربيجان الشعبية وجمهورية أذربيجان السوفييتية" و"فترة استقلال أذربيجان" و"نزاع قاراباغ".

أما في علية المبنى فسوف تعمل فيها غرف دراسة وقاعة للمؤتمرات وغرفة قسم البحث العلمي.