تدشين مبنى متحف التاريخ والآثار في أغجبدي بعد إعادة البناء

أغجبدي، 28 نوفمبر / تشرين الثاني، (أذرتاج)

حضر الرئيس إلهام علييف اليوم حفل افتتاح مبنى متحف التاريخ والآثار في محافظة أغجبدي.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تفقد الظروف المهيأة هنا.

بدأ المتحف نشاطه في عام 1980. تم انتهاء أعمال البناء عالية الجودة. ويتكون مبنى المتحف من طابقين. تحتفظ فيها 4782 عينة أثرية تعكس طبيعة وتاريخ المنطقة. توجد في الطابق الأول من المبنى أجنحة الصور الفوتوغرافية التي تعكس نشاط الزعيم الوطني حيدر علييف ورئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف. توجد فيها غرف الأوراق المالية والقرطاسية وغرف إدارية أخرى.

توجد في الطابق الثاني للمتحف قاعات العرض. وهناك أقسام تحت عناوين "الطبيعة" و"علم الآثار" و"الأثنوغرافيا" و"جمهورية أذربيجان الشعبية وجمهورية أذربيجان السوفييتية" و"فترة استقلال أذربيجان" و"الشخصيات البارزة".